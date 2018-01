Unesp abre inscrições para vestibular em seu site

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abre nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o Vestibular Meio de Ano 2009. São 630 vagas, divididas em 10 cursos: Agronomia; Administração; Engenharias Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica e Mecânica; Geografia e Zootecnia.

Os candidatos podem se inscrever até 8 de junho e somente pela internet . A taxa é de R$ 105. As provas ocorrem nos dias 5, 6 e 7 de julho.

As provas serão realizadas pela última vez em fase única, já que a Universidade adotará o novo Enem. As provas serão realizadas em três dias consecutivos - começando no dia 5 de julho - nas cidades onde há oferta de cursos e também em Campinas, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo.

Os exames cobrarão conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e língua portuguesa nesses três dias, respectivamente, sendo que as duas últimas provas têm mais peso no cálculo da nota final.

A divulgação dos resultados está prevista para 22 de julho na internet e a matrícula dos convocados está marcada para o dia 27 de julho.

