Unesp abre inscrições para vestibular do meio do ano

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu nesta segunda-feira, 7, as inscrições para o vestibular Meio de Ano 2014. O prazo para cadastro, feito pelo site da Fundação Vunesp, é entre esta segunda,7, e o dia 8 de maio. Os candidatos podem solicitar isenção ou redução da taxa até 16 de abril, quarta-feira.

As provas serão feitas em duas etapas. A primeira, de Conhecimentos Gerais e com questões de múltipla escolha, está agendada para 25 de maio. Os convocados para a fase seguinte serão informados em 9 de junho. Os outros exames, de Conhecimentos Específicos e Redação, com questões dissertativas, nos dias 21 e 22 de junho.

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 15 de julho. Todos os classificados deverão manifestar interesse por vagas em 15 e 16 de junho pela página da Vunesp. As três convocações estão marcadas para os dias 18 e 25 de julho e 1º. de agosto.

Nesta edição do vestibular, serão oferecidas vagas nos cursos de Agronomia (Ilha Solteira e Registro), Zootecnia (Dracena e Ilha Solteira) e as Engenharias Ambiental (Sorocaba), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira). As provas serão aplicadas nas cidades onde há oferta de cursos e também em Campinas, Franca, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo.