Unesp abre inscrições para Vestibular 2012 na próxima 2ª

A Unesp abre as inscrições para o Vestibular 2012 na próxima segunda-feira, 5. São 156 opções de cursos e, ao todo, 6.629 vagas oferecidas em 19 cidades do Estado de São Paulo. Os candidatos deverão se cadastrar no site da Vunesp, até o dia 7 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 110.

A Unesp vai divulgar também na segunda-feira em seu site os candidatos contemplados com a isenção de pagamento da taxa. Mais de 550 mil alunos do último ano de ensino médio de escolas públicas também vão ter redução de 75% da taxa. A lista com os deferimentos de pedidos de redução de 50% da taxa já está disponível para consulta no site da Vunesp. Quem se autodeclarar treineiro também poderá se inscrever com pagamento de 50% do valor integral.

Serão realizadas provas em duas fases, nos dias 6 de novembro (1ª fase) e 18 e 19 de dezembro (2ª fase) nas cidades onde há oferta de cursos (veja abaixo) e também em Americana, Campinas, Dracena, Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba, estas no Estado de São Paulo, e ainda em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba, em outros Estados.

O manual do candidato, com dados sobre o exame, pode ser consultado nos sites da Unesp e da Vunesp.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As carreiras disponíveis no fim do ano são para as unidades da Unesp em Araçatuba (155 vagas), Araraquara (775), Assis (405), Bauru (995), Botucatu (550), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (40), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Rio Claro (490), Rosana (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (80), São Paulo (144), São Vicente (40) e Tupã (80).

Mais informações:

Disque Vunesp – (11) 3874-6300 (dias úteis, das 8 às 20 horas)

Sites – http://vestibular.unesp.br/ e http://www.vunesp.com.br/