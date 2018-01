Unesp abre inscrições para vestibular

A Unesp começou a receber inscrições para o vestibular nesta segunda-feira, 5. São 156 opções de cursos e, ao todo, 6.629 vagas oferecidas em 19 cidades do Estado de São Paulo. Os candidatos deverão se cadastrar no site da Vunesp (http://www.vunesp.com.br/), até o dia 7 de outubro. A taxa de inscrição custa R$ 110.

O manual do candidato, com todas as informações sobre o exame, pode ser consultado neste link.

Ainda hoje serão divulgados os nomes dos candidatos contemplados com a isenção de pagamento da taxa, benefício concedido a alunos socioeconomicamente carentes. Esses estudantes estão automaticamente inscritos no processo seletivo.

A universidade também vai reduzir em 75% o valor da taxa de inscrição dos cerca de 550 mil alunos do 3.º ano do ensino médio das escolas públicas paulistas (da Secretaria Estadual da Educação e do Centro Paula Souza). Esses candidatos deverão retirar uma senha na direção da escola onde estudam.

A lista com os deferimentos de pedidos de redução de 50% da taxa já está disponível para consulta no site da Vunesp. Quem se autodeclarar treineiro também poderá se inscrever com pagamento de 50% do valor integral.

Provas

O processo seletivo terá duas fases. A primeira etapa, realizada em 6 de novembro, é uma prova com 90 questões de múltipla escolha sobre Linguagens e Códigos (língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte); Ciências Humanas (história, geografia e filosofia); e Ciências da Natureza e Matemática (biologia, química, física e matemática).

A segunda fase, marcada para 18 e 19 de dezembro, está dividida em duas provas. No primeiro dia, os candidatos têm de responder a 24 questões discursivas, sendo 12 de Ciências Humanas e 12 de Ciências da Natureza e Matemática. No segundo, a prova consta de 12 questões de Linguagens e Códigos e uma redação em gênero dissertativo.

As provas serão aplicadas nas cidades onde há oferta de cursos (veja abaixo) e também em Americana, Campinas, Dracena, Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba. Fora do Estado de São Paulo, também haverá exame em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba.

As carreiras disponíveis são para as unidades da Unesp em Araçatuba (155 vagas), Araraquara (775), Assis (405), Bauru (995), Botucatu (550), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (40), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Rio Claro (490), Rosana (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (80), São Paulo (144), São Vicente (40) e Tupã (80).

No dia 27 de janeiro de 2012 devem ser divulgados os resultados do vestibular, a primeira lista de convocados para matrícula e a lista de espera.

Mais informações

Disque Vunesp – (11) 3874-6300 (dias úteis, das 8h às 20h)

Sites – http://vestibular.unesp.br/ e http://www.vunesp.com.br/