Unesp abre inscrições para vagas remanescentes nesta segunda-feira

A Unesp abre nesta segunda-feira, 25, as inscrições para o processo de reescolha de cursos. A partir das 16 horas, os candidatos que tiverem interesse em ocupar as vagas remanescentes disponíveis poderão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

Os cursos com vagas disponíveis são Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Ecologia, Educação Física, Engenharia de Pesca, Engenharia de Telecomunicações, Estatística, Filosofia, Física, Física Médica, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Meteorologia, Pedagogia, Química, Serviço Social e Turismo.

Podem se inscrever candidatos classificados, mas ainda não matriculados. A proposta vale também para quem não matriculou-se pela internet nos dias 5 e 6 de fevereiro.

As matrículas dos canditados convocados em segunda chamada ocorrem entre esta segunda e terça-feira, 25 e 26. Segundo a Unesp, os vestibulandos inscritos no processo de reopção serão ser convocados na próxima chamada, prevista para ser divulgada no dia 1.º de março. Caso o candidato seja aprovado em terceira chamada no curso de origem, ele poderá optar por uma das duas carreiras.