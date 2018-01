Unesp abre inscrições para o vestibular 2017

SÃO PAULO - As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foram abertas nesta segunda-feira, 12, e vão até o dia 10 de outubro. Serão ofertadas 7.365 vagas em 173 cursos, localizados em 23 cidades. A inscrição deve ser feita no site da Vunesp (http://www.vunesp.com.br/).

Alunos da rede pública estadual de São Paulo podem se inscrever com desconto de até 75% na taxa. As provas da primeira fase serão realizadas no dia 13 de novembro, em 31 cidades paulistas e em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG).

Veja a lista de cidades nas quais há oferta de vagas: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (310), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).