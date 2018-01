Unesp abre inscrições para o vestibular 2011

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu nesta quarta-feira, 8, o período de inscrições para o vestibular 2011, que oferece 6.484 vagas em 155 opções de cursos distribuídos em 19 cidades paulistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de outubro, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 110.

Os pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição já foram recebidos. A relação dos 6.484 candidatos beneficiados pela redução pode ser consultada aqui. Ainda nesta quarta, será divulgada, no site da Fundação Vunesp, a lista dos estudantes que tiveram o pedido de isenção aprovado.

Os candidatos do último ano do ensino médio em escola pública do Estado de São Paulo - mais de 400 mil alunos da Secretaria da Educação e do Centro Paula Souza - terão direito a redução de 75% no valor da taxa. Os colégios receberão senhas que permitirão ao aluno o cadastramento para impressão do boleto, no valor de R$ 27,50.

Enem

A Unesp utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 ou 2010 para compor a nota final, representando 10% do cálculo total para cursos sem provas de habilidades, aplicadas especificamente para todas as carreiras oferecidas na capital e as de Arquitetura e Urbanismo, Design e Educação Artística, em Bauru. Para esses cursos, o Enem representará 6,66% da nota final, desde que a pontuação seja superior à da Prova de Conhecimentos Gerais (primeira fase).

A primeira etapa de provas será realizada no dia 14 de novembro. O resultado e a convocação para a próxima etapa estão marcados para 3 de dezembro. As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 19 e 20 de dezembro. O resultado do vestibular sairá no dia 3 de fevereiro de 2011.

Nas duas etapas, as provas serão aplicadas em 34 cidades - 30 no Estado de São Paulo e Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Curitiba (PR).

Concorrência

No vestibular 2010, a Unesp registrou 76.518 inscritos, uma média de 11,97 candidatos por vaga. As carreiras mais concorridas foram Medicina (129,2 candidatos por vaga), Direito (55,5) e Arquitetura e Urbanismo (36,7).

Para este processo seletivo, a instituição tem 6.484 vagas em cursos disponíveis em 28 unidades localizadas em 19 cidades de todas as regiões paulistas: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã.