Unesp abre inscrições nesta segunda-feira para o vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá a partir de segunda-feira, 16, as inscrições para o vestibular 2014. Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), até 15 de outubro. Serão oferecidas 7.259 vagas em 171 opções de cursos, distribuídos em unidades localizadas em 23 cidades.

A taxa de inscrição integral é de R$ 130, mas os cerca de 400 mil alunos de último ano do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo poderão se inscrever com desconto de 75% na taxa. O benefício também é válido para os alunos das escolas do Centro Paula Souza. Com a redução, os formandos de escolas públicas do Estado pagarão R$ 32,50. Os interessados na redução de 75% deverão procurar a secretaria de sua escola para obterem uma senha de acesso à ficha de inscrição com o benefício.

As cidades para as quais há oferta de carreiras neste vestibular são: São Paulo (184), Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Vicente (80) e Tupã (120).

No vestibular 2014, a universidade vai garantir um mínimo de 15% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública.

Conforme adiantou o estadao.com.br, a instituição ampliou para 2018 a meta de ter 50% dos alunos de cada curso oriundos de escola pública, respeitando porcentual de 35% de pretos, pardos e indígenas entre os cotistas. Apesar disso, a instituição é a única entre as três estaduais de São Paulo a garantir o atendimento das metas a partir da lista de classificação do vestibular.

As provas da Unesp serão realizadas em duas fases: a primeira etapa será realizada no dia 17 de novembro, em 32 cidades paulistas (além das 23 onde há cursos, os exames acontecerão em Americana, Campinas, Cananeia, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba) e ainda em Brasília, Dourados e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e Uberlândia, em Minas Gerais. A segunda fase será aplicada nas mesmas cidades, nos dias 15 e 16 de dezembro.