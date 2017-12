Unesp abre inscrições amanhã para vestibular 2010

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) inicia amanhã as inscrições para o vestibular 2010, com oferta de 6.394 vagas em 153 cursos espalhados por 18 cidades. Os interessados devem se inscrever no site www.vunesp.com.br até 2 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 110,00. Alunos de último ano da rede pública da Secretaria da Educação de São Paulo pagarão uma taxa de R$ 27,50. As provas serão divididas em duas etapas. A primeira será em 8 de novembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.