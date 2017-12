UNE, OAB e Defensoria abrem canal para estudantes prejudicados no Enem

Veja abaixo quais instituições fornecem contatos para reclamações dos estudantes que se sentiram prejudicados durante o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no último fim de semana.

Ministério Público: O Ministério Público Federal tem canais de denúncia em seus sites. Clique aqui para saber o endereço eletrônico do MPF em seu Estado. Em São Paulo, as reclamações podem ser feitas aqui.

Defensoria Pública: Os alunos que se sentiram prejudicados com as falhas do Enem 2010 podem entrar em contato com a DPU pelo e-mail: enem2010@dpu.gov.br. As informações podem ajudar a Defensoria, caso o órgão mova uma ação coletiva na Justiça Federal.

OAB: recomenda que alunos procurem o Ministério Público, para uma ação coletiva.

UNE: A União Nacional dos Estudantes (UNE) montou uma central para receber reclamações de estudantes também. Os candidatos podem entrar em contato com a entidade pelo e-mail enem2010@une.org.br e pelo telefone (11) 2771-0792, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.