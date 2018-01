UNE elege seu novo presidente

Sete chapas participaram neste domingo, 17, da eleição para eleger o novo presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O resultado foi divulgado por volta das 20 horas, elegendo Daniel Iliescu, da chapa Movimento Estudantil Unificado pelas Mudanças no Brasil, como o novo presidente, substituindo Augusto Chagas.

A votação aconteceu durante o 52.º Congresso Nacional dos Estudantes da UNE, principal encontro do movimento estudantil brasileiro, que teve início na última quarta-feira, 13, e terminou neste domingo. Cerca de 10 mil representantes de mais de 90% das instituições de ensino superior do País devem participar do encontro.

Além de participarem de debates, painéis e atos públicos, os estudantes irão eleger a nova diretoria da UNE e definir os rumos do movimento estudantil para os próximos dois anos. As atividades foram concentradas na tradicional praça universitária de Goiânia, principalmente na PUC-GO e na UFG.

O processo eleitoral começou no mês de abril com a votação e escolha dos delegados e observadores, quem têm a responsabilidade de representar a sua universidade durante as votações do encontro e, principalmente, no momento de eleição da nova diretoria e presidente da entidade.