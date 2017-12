UnB usará o Sisu para preencher metade das vagas em 2014

A partir do primeiro semestre de 2014, a Universidade de Brasília (UnB) vai aderir ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). Com isso, o vestibular do início do ano será substituído pelo desempenho dos estudantes no Enem.

O Sisu seleciona os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base na nota obtida pelo candidato no Enem. O Programa de Avaliação Seriada (PAS) será mantido, assim como o vestibular do meio do ano.

Segundo o MEC, 2.110 das 4.220 vagas dos 97 cursos de graduação da UnB serão reservadas ao Sisu. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Cepe), nesta quinta-feira, 11.

A universidade havia criado, em outubro do ano passado, uma comissão para discutir a proposta de adesão parcial. O edital para especificar as mudanças no vestibular e a adesão ao sistema do MEC será divulgado nos próximos meses.