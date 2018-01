UnB anuncia mudanças no vestibular e no PAS

A Universidade de Brasília (UnB) aprovou mudanças no vestibular e no Programa de Avaliação Seriada (PAS) que visam a aumentar a exigência da língua portuguesa. As novas regras passam a valer no primeiro vestibular de 2012 e para quem faz a primeira etapa do PAS no fim deste ano. Os estudantes do ensino médio que já fizeram a primeira parte do PAS não serão afetados.

Veja as novas regras:

1. A redação passa ter caráter classificatório. Ou seja, a nota da redação será ponderada junto com as outras provas para o cálculo da nota final. No PAS, a redação valerá 10% do argumento da cada etapa. No vestibular, corresponderá a 10% do argumento final.

2. O candidato que não atingir 40% da nota máxima na redação será eliminado. No PAS, esse fator será considerado somente na soma das três etapas. Ou seja, se um aluno zerar a redação na primeira etapa, ainda pode se recuperar nas etapas seguintes.

3. Haverá redação em cada uma das etapas do PAS. Hoje, a redação só acontece na terceira etapa.

4. A UnB passa a aceitar recursos para as notas da redação.

5. O vestibular terá um mínimo de quatro questões discursivas (tipo D) para cada dia de prova. No PAS, serão no mínimo quatro para cada etapa. Essa mudança será gradual. No primeiro vestibular de 2012, por exemplo, devem ser apenas duas questões discursivas para cada dia de prova.

6. Pelo menos metade das questões discursivas vão envolver elaboração de textos em língua portuguesa.

7. Nessas questões, serão corrigidos aspectos microestruturais da escrita, como gramática e ortografia.

8. Os candidatos devem atingir 20% da nota máxima no conjunto das questões discursivas, ou será eliminado. No PAS, esse cálculo será feito apenas no final das três etapas. É importante ressaltar: as questões tipo D têm caráter classificatório e eliminatório.

9. Os critérios de eliminação em provas objetivas do PAS serão os mesmos do vestibular. Antes, o candidato do PAS tinha que atingir pelo menos 20% da nota mínima. Agora, só precisa acertar mais questões do que errar. Com isso, o processo seletivo do PAS nas provas objetivas fica menos rigoroso.

Apenas uma mudança vai passar a valer já no próximo vestibular, que selecionará ingressantes para o segundo semestre deste ano. Os candidatos aos cursos que têm turnos diurno e noturno (Direito, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Farmacêuticas e Arquitetura) terão uma concorrência única. Hoje, são duas disputas: uma para o diurno e outra para o noturno. Agora, os candidatos serão distribuídos entre os turno de acordo com a ordem de classificação.

O edital do segundo vestibular de 2011 será publicado na semana que vem. O edital da primeira etapa do PAS 2011 será divulgado em agosto. Já o do primeiro vestibular de 2012 deve sair em setembro, já contemplando essas mudanças.

Quem tiver dúvidas pode se informar na Central de Atendimento do Cespe, no telefone (61) 3448-0100.