Um ensino voltado para o mercado

Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho. Segundo os alunos, são essas as duas principais apostas na hora de optar por estudar em uma escola de ensino técnico.

Nathalie Menegoli Ribeiro, de 16 anos, acaba de terminar o curso técnico de Nutrição na Escola Técnica Estadual (Etec) Parque Belém, que fez concomitantemente com o ensino médio em outro colégio estadual.

"Não queria ficar parada em casa e acho que agora terei mais chances quando for disputar uma vaga, o que pode ajudar a pagar uma faculdade", diz. Ela ainda afirma que muito do conteúdo que aprendeu no curso técnico ajudou nas aulas do ensino regular.

Henrique Teixeira, de 16 anos, aluno do ensino médio regular da Etec São Paulo - a melhor instituição pública paulistana em desempenho no Enem 2010 -, afirma que os pontos mais fortes do curso são o corpo docente e a autonomia dos alunos.

"Meus pais queriam uma escola forte, que me ajudasse a estudar para ter chance nos vestibulares. Acho que, com o ensino que recebo aqui, eu consigo", diz ele, que quer prestar vestibular para Direito. "Conheço alunos de escolas estaduais regulares que não aprenderam o conteúdo que eu estou tendo."