Um em cada 5 cursos oferece só até 10 vagas no Sisu Um em cada cinco cursos das 51 instituições federais que aderiram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso disponibilizou no máximo dez vagas. Há casos de cursos que estão oferecendo apenas uma ou duas vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o que provoca, por exemplo, concorrência acima de 110 candidatos, chegando a 451. As inscrições da primeira etapa terminam hoje.