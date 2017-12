Um desafio a ser enfrentado

No atual contexto em que o conhecimento, a tecnologia e a informação são aspectos estruturantes da sociedade, uma grade curricular que não dialoga com os interesses dos jovens, não estimula sua autonomia frente a seus projetos de vida e não respeita suas trajetórias acaba por corroborar com a baixa qualidade de ensino.

Ter um currículo com estrutura definida, atualizada, flexível e mais opções formativas é fundamental para que os jovens possam construir os próprios caminhos e se sintam provocados a buscar conhecimentos que façam sentido para suas vidas.

Embora essa discussão tenha avançado no Brasil, ainda não foi suficiente para aprofundar as questões e os possíveis caminhos a serem seguidos. Se faz necessário olhar para as experiências internacionais e nacionais que já mostraram resultados positivos. Ainda assim, temos de ter a clareza de que o currículo é apenas um dos elementos, entre muitos, para a garantia do direito de aprendizagem dos jovens.

Uma reforma curricular sem garantir as condições mínimas de ensino aprendizagem – materiais, de formação de professores e de gestão –, não resolverá o problema. Isso porque sem uma infraestrutura adequada, sem professores bem formados e preparados para serem os agentes desse currículo, que dialoga com os jovens, esse desafio é ainda maior. Fazer mudanças urgentes é necessário para que o Brasil avance sem perder mais gerações capazes de construir um País melhor.

* É SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO UNIBANCO E PROFESSOR DA UFF. FOI SECRETÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE ENTRE 2004 E 2007