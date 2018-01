Último dia da Unicamp marca fim de maratona de vestibulares

Na tarde desta quarta-feira os vestibulandos enfrentam o quarto e último dia de provas da segunda fase da Unicamp. As provas de matemática e inglês, realizadas a partir das 14 horas, marcam o fim de uma cansativa maratona de vestibulares. Entre as principais universidades estaduais de São Paulo, a série de provas começou no dia 8 de novembro, com a primeira fase da Unesp. No dia 15 ocorreu o exame da Unicamp e já na semana seguinte o da Fuvest. O ritmo ficou ainda mais intenso depois que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que seria realizado em outubro, foi cancelado - após denuncia de vazamento feita pelo Estado. Remarcado para os dias 5 e 6 de dezembro, embolou o calendário dos vestibulandos. Veja mais: Terceiro dia de provas da Unicamp é o mais fácil No blog, a correção da 2ª fase da Unicamp Para aqueles que passaram para as segundas fases desses processos seletivos, as provas já começaram nos dias 20 e 21 de dezembro, com a Unesp. Mal passou o ano novo, os vestibulando enfrentou a Fuvest, entre dias 3 e 5 de janeiro. Com os quatro dias de prova da segunda fase da Unicamp, a sensação por parte dos candidatos é de esgotamento. No terceiro ano de cursinho, a vestibulanda de Medicina Ana Carolina Dinucci, de 20 anos, passou por todas as provas. "Eu estou em estado de ponto morto desde a Fuvest. Não sinto nada, não estou nervosa, não estou calma", desabafou, minutos antes do início da primeira prova da Unicamp, no domingo (10). Essa maratona às vezes é demais para alguns, como no caso da candidata Natália Gregório, de 22. "Não aguentava mais a maratona, então desisti", diz ela, que abandonou o vestibular no segundo dia de provas da segunda fase da Unicamp. "Estou há três anos fazendo cursinho. Minha primeira opção é Direito na USP", justifica a estudante, que prestava Economia na estadual de Campinas. Unicamp Neste último de provas, os portões continuam a fechar às 13h45. O exame começa às 14h e o tempo máximo de permanência na sala de aplicação das provas é de 4 horas - o mínimo, de 2h30. A Unicamp proíbe o uso de bonés e chapéus durante o vestibular. As provas de aptidão para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música ocorrem entre 18 e 20 de janeiro. A lista de aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro.