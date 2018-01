Último dia da 2ª fase da Fuvest tem prova atual em humanas

SÃO PAULO - O último dia da prova da Fuvest, que teve exames específicos para cada curso, foi marcada por questões das disciplinas de humanas (Geografia e História) com características mais atuais e contextualizadas. Já em exatas (Matemática, Química e Física), os professores de cursinho pré-vestibular consideraram que as questões foram mais tradicionais e sem grande dificuldade para candidatos bem preparados.

De acordo com o curso escolhido, a prova desta terça-feira, 12, teve duas questões divididas em duas ou três disciplinas. Para a coordenadora do cursinho Objetivo, Vera Lúcia da Costa Antunes, as provas de História e Geografia trouxeram questões bastante atuais e que exigiam uma leitura atenta dos candidatos. "A prova de História exigia que o aluno fizesse relações entre períodos históricos ou com a atualidade. Já Geografia, foi uma das mais difíceis e pedia a interpretação de muitos gráficos", disse.

Rosemeire de Souza, de 37 anos, que tenta uma vaga em Letras, também considerou a prova de Geografia bastante difícil. "Não adiantava ter só o conhecimento, mas era preciso estar ligado com o que está acontecendo no mundo". A prova, por exemplo, trouxe questões sobre a crise migratória na Europa e as cheias do Rio Negro, no Amazonas, em 2015.

Já a prova de exatas cobrou conteúdos "clássicos" dos grandes vestibulares do país e, segundo os professores de cursinho, teve uma complexidade menor do que na prova do dia anterior, de conhecimentos gerais. "Eram questões mais simples neste terceiro dia, em que o candidato entendia melhor o que estava sendo proposto. As provas fizeram uma avaliação bastante abrangente", disse Edmilson Motta, coordenador geral do Etapa.

Para Célio Tasinafo, da Oficina do Estudante, a prova de Física estava muito longa e trabalhosa. Já Biologia, foi considerada uma prova criativa e moderna, mas que exigia atenção dos candidatos.

"A prova de Matemática não estava difícil, mas acho que me prejudiquei porque demorei demais para fazer a prova de Física que estava muito longa. Me perdi um pouco com o tempo", contou Luiz Guilherme Matias, de 19 anos, que tenta uma vaga em Matemática.

Habilidades. Até o final desta semana ainda ocorrem as provas de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de Artes Cênicas, Audiovisual, Design e Arquitetura. As notas da segunda fase da Fuvest estarão disponíveis no dia 2 de fevereiro.

A taxa de candidatos faltosos no terceiro dia da fase final da Fuvest foi de 9%. No ano passado, o índice de abstenção para o terceiro dia foi de 8,8%.