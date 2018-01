Último dia da 2ª fase da Fuvest tem disciplinas específicas

A reta final da segunda fase do vestibular da Fuvest acontece nesta tarde, a partir das 13h. Nesta terceira prova, serão cobradas 12 questões de duas ou três disciplinas relacionadas ao curso escolhido. Para as provas de matemática, física e química, a Fuvest pede que sejam levados régua, esquadros, transferidor e compasso. Os portões abrem às 12h30. A exemplo dos dias anteriores, o exame tem duração de 4 horas. A segunda etapa do vestibular mais concorrido do País começou no domingo em 44 pontos do Estado. Os 35.588 candidatos convocados para a segunda etapa concorrem a 10.812 vagas da Universidade de São Paulo (USP), Santa Casa e Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Veja mais: Professores comentam questões Fuvest tem maior índice de faltas da década Além de contar com três dias de prova dissertativas para todas as carreiras, o novo modelo de exame da Fuvest - que estreiou este ano - passou a cobrar todas as disciplinas do Ensino Médio. Na segunda-feira, os candidatos enfrentaram 20 questões sobre história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. A prova também cobrou atualidades. No domingo, foi a vez do exame de português e da redação - cujo tema chegou a confundir os vestibulandos. A partir deste ano, o desempenho na primeira fase não é mais somado à nota final. A lista de aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro.