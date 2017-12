Últimas dicas para o Enem

Amanhã, a partir das 13h, 4,1 milhão de pessoas vão reazlizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em todo o País. A primeira prova será de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, e os alunos só poderão deixar o local do exame duas horas depois de seu início. O Estadão.edu reuniu algumas dicas para que os estudantes não tenham problemas na hora de fazer a prova. Local da prova O Inep mudou os endereços das provas, não deixe de checar onde vai fazer o Enem no site oficial. Se não conseguir, ligue para 0800 61 61 61. Cartão de confirmação de inscrição Você já deve ter guardado seu cartão verde. Ele contém o seu número de inscrição, sua senha de acesso aos resultados individuais e a folha de leitura óptica para as respostas do questionário socioeconômico. Se você não tiver esse material, poderá fazer a prova. Basta se dirigir ao local correto previsto para fazer o Enem 2009, com documento de identificação com foto. Horário As provas do Enem 2009 serão aplicadas nos dias 5 e 6 de dezembro. O horário de realização será: das 13h às 17h30, amanhã. No domingo, dia 6, o período de duração será maior, pois será aplicada também a redação. O início será às 13h e o término às 18h30. Sempre será considerado o horário de Brasília, fique atento! Os alunos não podem sair da sala antes de duas horas de realização da prova. E, para sair com o caderno de prova, só depois de quatro horas após o início do exame. Questionário socioeconômico Embora seja voluntária a entrega do cartão-resposta do questionário, o Ministério da Educação (MEC) pede que os estudantes colaborem, pois as informações são importantes para que o MEC saiba mais sobre os participantes do Enem 2009 e suas expectativas. Sabáticos Quem declarou, na inscrição, não poder fazer o Enem no sábado por motivos religiosos, como judeus e adventistas, deve se apresentar nos locais de prova no mesmo horário que os demais, entre 12h e 13h. Suas provas começarão às 19h. Eles terão 4 horas e meia para responder ao caderno da Prova I, com questões das áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Conteúdo No dia 5 de dezembro, sábado, será aplicada a Prova I, com Ciências da Natureza e e Ciências Humanas. No dia 6 de dezembro, domingo, será aplicada a Prova II, com Linguagens, Códigos, Matemática e Redação. No que diz respeito às provas objetivas, cada área concentra 45 itens de múltipla escolha, distribuídos em blocos de diferentes níveis de dificuldade. Em cada dia será distribuída ao participante um dos quatro diferentes modelos de prova existentes, em cores diferentes, onde as questões estarão ordenadas diferentemente. O que levar no dia da prova Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, original do documento de identificação, o novo cartão de confirmação de inscrição, verde. Documentos de identificação aceitos Carteiras expedidas pelos comandos militares, secretarias de segurança pública, institutos de identificação e pelos corpos de bombeiros militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista e carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto). Abertura e fechamento dos portões Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, horário oficial de Brasília. Gabaritos Os gabaritos e provas dos dois dias do Enem 2009 estarão disponíveis na página do Inep no domingo, dia 6 de dezembro, às 20h, depois do término do exame em todo o território nacional.