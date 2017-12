Última semana para inscrições no Curso de Jornalismo do Estadão

Terminam no domingo (28) as inscrições para o 24.º Curso Estado de Jornalismo, um dos mais tradicionais programas de treinamento para jovens profissionais do País. De 2 de setembro a 13 de dezembro, os 30 selecionados realizarão atividades em período integral e terão a oportunidade de aprender na prática, nas redações do Grupo Estado.

O programa gratuito inclui módulos de política, economia, filosofia, ética e português, além de aulas teóricas e práticas que complementam a formação acadêmica de jornalismo, como Reportagem com Auxílio de Computador (RAC) e Jornalismo com Banco de Dados. Entre os professores já confirmados na edição deste ano estão Ramón Salaverría, da Universidade de Navarra, um dos pioneiros do ensino de jornalismo digital no mundo, e Paco Sánchez, diretor do jornal espanhol La Voz de Galicia.

Os alunos participam de entrevistas coletivas com personalidades e desenvolvem reportagens especiais, avaliadas por profissionais do Estadão. Os jovens também têm a oportunidade de atuar nas redações, com passagem por todas as editorias e plataformas, o que garante uma visão completa do jornalismo desenvolvido pelo Grupo.

Ao longo do curso, os alunos ainda planejam e produzem um suplemento especial – da pauta ao design, dos textos para o impresso ao conteúdo multimídia. Esse material é publicado na semana de formatura, no Estadão, com tiragem nacional, e no portal do Grupo.

A primeira fase do processo seletivo é online e realizada no momento da inscrição, pelo www.estadao.com.br/focas. Os candidatos devem cadastrar currículo e justificativa de interesse e fazer provas de conhecimentos gerais, inglês e português.

Podem se inscrever estudantes de último ano de todas as faculdades de jornalismo do Brasil e formados em 2011 e 2012. Até 90 candidatos serão chamados para a segunda fase, com duração de um dia, na sede do Grupo Estado, em São Paulo. A relação dos 30 selecionados será divulgada em 18 de agosto.

Desde 1990, mais de 700 jovens já passaram pelo Curso Estado de Jornalismo, único programa do gênero válido como extensão pela Universidade de Navarra. Parte desses profissionais trabalha hoje nas grandes redações do País. O curso tem o patrocínio da Odebrecht e da Phillip Morris.

