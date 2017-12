Última etapa do Sisu tem 322.969 candidatos inscritos

A terceira etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), encerrada ontem, registrou 322.969 candidatos inscritos para as 21.701 vagas em 51 instituições públicas de educação superior. O resultado, com a lista dos aprovados, será divulgado amanhã, dia 5. A confirmação do candidato deve ser feita no período de matrículas, que começa na próxima terça, dia 9, e vai até o dia 12. Se depois desse período de matrículas as universidades ainda tiverem vagas, poderão convocar candidatos a partir da lista de classificação dos que manifestaram interesse. Os não selecionados podem confirmar no sistema se pretendem fazer parte da lista de espera para curso no qual se inscreveram. O curso que registrou a maior procura foi o de bacharelado interdisciplinar da Universidade Federal do ABC (UFABC), com 6.398 inscritos. Em seguida, os cursos de Medicina das universidades federais de Pelotas (5.288); do Estado do Rio de Janeiro (3.357); do Vale do São Francisco (2.725) e do Amazonas (2.664). Leia mais sobre o Sisu no blog do Estadão.edu O Estado com maior número de inscritos foi o Rio de Janeiro, com 40.341 estudantes. Participam da seleção unificada 23 universidades federais e 26 institutos federais, com a oferta de vagas em cursos de educação superior, entre bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. Além das instituições federais, a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) selecionam candidatos pelo Sisu.