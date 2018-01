UFSCar vai usar Enem como vestibular em 2011

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) decidiu nesta segunda-feira participar do Sistema de Seleção Unificada. A deliberação do Conselho Universitário vale a partir de 2011. A universidade deixa de realizar seu vestibular próprio que, até 2010 foi aplicado pela Vunesp.

O reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, presidiu a reunião do conselho e destacou a importância da decisão, dizendo que representa um avanço para democratização do acesso ao ensino superior público. "A nossa participação no SiSU faz com que a UFSCar esteja acessível a estudantes de todo o País.

A decisão do conselho foi tomada um mês depois da visita da secretária do Ensino Superior do Ministério da Educação, Maria Paula Dallari Bucci, responsável pelo Sisu.

O prazo para inscrição no Enem 2010 estará aberto entre os dias 21 de junho e 9 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 35, e estudantes de escolas públicas são isentos.

As provas do Enem serão nos dias 6 e 7 de novembros. Mais informações aqui.