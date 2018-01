UFSCar divulga lista de convocados na 2ª chamada do Vestibular Indígena 2011

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou nesta quinta-feira, dia 3, a relação dos convocados para matrícula na segunda chamada do Vestibular Indígena 2011. No total, são três candidatos divididos entre os cursos de Agroecologia (campus Araras); Imagem e Som (campus São Carlos); e Pedagogia (campus Sorocaba). A relação dos convocados pode ser acessada em http://www.ufscar.br

A matrícula deve ser feita no dia 9 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 16 horas, no edifício da Pró-Reitoria de Graduação, área Sul do campus de São Carlos. A documentação exigida para matrícula deve ser consultada no Manual do Candidato, disponível em www.vestibular.ufscar.br. Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas na Coordenadoria do Vestibular (CoVest) da UFSCar, pelo telefone (16) 3351-8152.

No dia 1º de fevereiro foram acolhidos na UFSCar os estudantes indígenas convocados na primeira chamada que compareceram para fazer a matrícula. Em São Carlos foram recebidas matrículas em 21 cursos; no campus de Araras foi realizada a matrícula de um estudante; e no campus Sorocaba foram seis estudantes matriculados.

Para os novos alunos dos três campi foi oferecida a oportunidade de permanecerem instalados no campus São Carlos para participarem de atividades de integração à vida universitária durante o mês de fevereiro. Haverá cursos de iniciação à escrita de texto acadêmico, introdução à informática e palestras realizadas com tutores do Programa de Acolhimento e Apoio ao Estudante, professores do Núcleo UFSCar-Escola, equipe do ProEstudo e com as assistentes sociais e psicólogas da UFSCar. As atividades são coordenadas pela equipe técnica do Programa de Ações Afirmativas da Universidade.