UFSCar divulga datas do Vestibular 2010

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou as datas do Vestibular 2010. Pela primeira vez, o Enem será levado em conta na nota final do candidato, que será composta 50% pelo Enem e 50% pelas provas realizadas pela própria UFSCar. Os vestibulandos devem inscrever-se no Enem, obrigatoriamente, até 17 de julho, no site www.enem.inep.gov.br. A inscrição para o vestibular poderá ser feita entre os dias 1 e 30 de setembro no site www.vunesp.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75. A UFSCar oferece 2.577 vagas, distribuídas em 57 cursos, nos campi São Carlos, Araras e Sorocaba. As provas serão realizadas nos dias 13 e 14 de dezembro, nas cidades de Araras, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Redação. No dia 14 de dezembro, as provas são de Química, Física, Biologia, História e Geografia. A prova específica de aptidão para o curso de Música será no dia 18 de dezembro, em São Carlos. O resultado do Vestibular será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2010 e a matrícula dos convocados em primeira chamada será feita no dia 9 de fevereiro. Isenção De 6 a 23 de julho, estará aberto o prazo para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição do vestibular. Podem solicitá-la os candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública, ou em escolas privadas com bolsa integral, e cuja renda familiar bruta não ultrapasse um salário mínimo e meio (R$ 697,50) por morador, dentre outras exigências estabelecidas no Manual do Candidato, disponível em www.vestibular.ufscar.br. Os pedidos de isenção devem ser efetivados no site da Vunesp. Outras informações no Disque Vunesp, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, pelo telefone (11) 3874-6300.