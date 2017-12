UFSCar abre inscrições para vestibular 2010

Os cursos presenciais da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, estão com as inscrições abertas para o vestibular 2010. São 2.577 vagas nos 57 cursos de graduação, distribuídos nos câmpus São Carlos, Sorocaba e Araras. Interessados devem se inscrever pelo site da Vunesp até 30 de setembro. A taxa é de R$ 75,00. As mudanças nas provas da UFSCar e as informações veiculadas exclusivamente pela internet vão exigir atenção dos candidatos. Nem os cartões de convocação serão enviados: tudo estará disponível online. As provas Serão duas etapas de seleção com quatro dias de prova. A primeira fase é a prova do Enem, realizada em 3 e 4 de outubro. No sábado, 3 de outubro, a prova será realizada das 13h às 17h30 com conteúdos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo, dia 4, candidatos farão os testes de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação. Para isso terão uma hora a mais, das 13h às 18h30. A segunda fase da UFSCar acontecerá em dezembro, com provas elaboradas pela instituição e aplicadas em 13 e 14 de dezembro nas cidades de Araras, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. A nota final do candidato será o somatório dessas duas fases. O Enem, portanto, é obrigatório. No primeiro dia da segunda fase, em 13 de dezembro, os candidatos resolvem questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Redação. No dia 14, as provas são de Química, Física, Biologia, História e Geografia. A convocação para as provas será feita pela internet, no site da Vunesp. A instituição afirma que é de responsabilidade do candidato a consulta e impressão do cartão de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico a partir do dia 23 de novembro. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 3 de fevereiro de 2010, às 12h. A matrícula acontece em 9 de fevereiro de 2010. Isenção A Vunesp irá divulgar apenas em 18 de setembro a lista dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição. Quem pediu o benefício deve aguardar até lá e, se contemplado, inscrever-se entre 22 e 30 de setembro também pelo site da Vunesp.