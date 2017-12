UFRJ registra abstenção de 43% no 2º dia de prova

Mais de 40 mil candidatos - dos 92 mil inscritos - não compareceram ontem ao segundo dia do vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O número representa 43% dos inscritos.

O reitor da instituição, Aloísio Teixeira, negou que os problemas com o Enem tenham ajudado a elevar o patamar de abstenções. “O número de faltosos está dentro do que era esperado”, afirmou. Ele disse ainda não ser possível comparar o números de faltosos deste ano com o de anos anteriores, porque em 2010 a UFRJ passou a não cobrar taxa de inscrição.

Das 9.060 vagas da UFRJ, 40% são ocupadas via vestibular; 40% preenchidas por meio do Enem e 20% vão para o sistema de cotas.

O gabarito da prova foi divulgado ontem, e as notas serão conhecidas em 21 de dezembro. O resultado final do Vestibular sai em 14 de janeiro.