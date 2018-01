UFRJ faz acordo para pagar salários de terceirizados

RIO - Pressionado por alunos, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Levi, anunciou acordo no Ministério Público do Trabalho (MPT) para o pagamento nesta terça-feira, 19, do salário de abril a 1.200 empregados terceirizados, com atraso de 14 dias. Funcionárias do serviço de limpeza ouvidas pela reportagem afirmaram, porém, que estão sem receber há cinco meses. O problema levou à paralisação das aulas da universidade, na semana passada.

Faixas com a frase “Terceirizado não é escravo!” foram espalhadas pela UFRJ. Reunião de Levi com estudantes que ocupam a reitoria há cinco dias para discutir a possibilidade de retomada das aulas terminou em impasse. O Salão Nobre ficou lotado. A funcionária Ana Cristina Ribeiro, de 42 anos, há 13 na UFRJ e há 6 na empresa Qualitécnica, disse que a situação é “caótica”. Ela tem dois filhos e precisa cuidar de dois netos, mas está sem o salário de R$ 910 e sem auxílio para transporte e alimentação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Disseram que vão pagar abril, mas e os outros cinco meses?”, perguntou. Outra funcionária mostrou mensagens recebidas pelo telefone com ameaças de corte caso falte ao trabalho nesta terça-feira, 19. “Não tenho nem vale transporte”, disse ela.

“O MPT confirmou o depósito, por isso não vejo razão para que as atividades não sejam retomadas”, afirmou o reitor, que foi cobrado em relação a outros pontos da pauta de reivindicações dos servidores.

O diretor do Instituto de Cardiologia, Nelson Souza e Silva, saiu em defesa de Levi e criticou o governo federal. “A terceirização de funcionários nos foi imposta, ferindo nossa autonomia. Não garantiram recursos para o aumento fantástico de estudantes que tivemos.”

Segundo a Qualitécnica, o atraso decorre do não pagamento, pela UFRJ, de valores previstos no contrato. A reitoria diz que o último repasse feito pelo Ministério da Educação equivale a 50% do orçamento líquido para serviços terceirizados.

A paralisação que começou nesta segunda em todos os departamentos da universidade continuará nesta terça, mas as atividades serão retomadas amanhã, segundo a instituição divulgou em nota. Uma nova audiência está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira.