UFRGS inclui disco na lista de leituras obrigatórias para o vestibular

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) incluiu pela primeira vez um disco na lista de leituras obrigatórias para o vestibular. Tropicalia ou panis et circensis, de Cateano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes e outros figura ao lado de obras de Lídia Jorge, Tabajara Ruas, Sergio Faraco, Jorge Amado e Nelson Rodrigues, entre outras.

O álbum é de 1968 e mistura rock, marchinhas e orquestrações. Além de Cateano, Gil e dos Mutantes, conta com participações de Tom Zé, Nara Leão, Rita Lee e Gal Costa. É considerado o disco que lançou as bases para o tropicalismo.

A lista completa de leituras obrigatórias para o vestibular da UFRGS está no site da universidade: http://www.ufrgs.br/coperse/concurso-vestibular/vestibular-2015/leituras-obrigatorias