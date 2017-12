UFMG vai manter o uso do Enem no processo seletivo BELO HORIZONTE - Apesar da polêmica em torno dos erros no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que levaram a Justiça Federal no Ceará a suspender o processo, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) decidiu manter sua programação do vestibular, inclusive com o uso da nota do exame como primeira etapa do processo seletivo.