UFMG troca vestibular pelo Sisu

Estadão.edu, com Portal da UFMG,

A seleção para os cursos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) passará a ser feita pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com base nas notas dos candidatos no Enem. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, 19, pelo Conselho Universitário.

Segundo o reitor Clélio Campolina, o fim do vestibular é fruto de estudos que a universidades vem desenvolvendo há pelo menos três anos. “O Brasil estava atrasadíssimo em relação a países como Estados Unidos e os da Europa, que há muito adotam sistema de avaliação do ensino médio”, disse.

Campolina também informou que o sistema de cotas não sofrerá alteração com o fim do vestibular. “A seleção pelo Sisu é democrática, elimina custos para os candidatos e oferece igualdade de oportunidades a todos.”

Apenas os cursos que exigem exames para identificar habilidades – como Música, Dança e Teatro – terão edital específico. “Os candidatos fazem o Enem e depois a prova de habilidades”, explicou o reitor.

A universidade era uma das poucas federais do País que ainda não tinham aderido ao Sisu. No último vestibular da UFMG, o Enem serviu como a primeira fase do processo seletivo.