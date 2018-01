UFMG divulga resultado do vestibular

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou o resultado do seu vestibular. Os candidatos podem acessar as listas no site da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) e no prédio da Reitoria, no campus Pampulha (avenida Antônio Carlos, 6627), em Belo Horizonte. A consulta é feita por curso. As opções Consulta Individual e Consulta Notas por Candidato serão disponibilizadas na sexta-feira, dia 11.

Os candidatos aprovados, com entrada no primeiro semestre, deverão fazer o registro acadêmico e a matrícula entre 28 de fevereiro e 4 de março, de acordo com escala divulgada no site do Departamento de Controle e Registro Acadêmico (DRCA). Já os classificados com entrada no segundo semestre deste ano deverão efetuar o registro acadêmico no período de 13 a 18 de junho próximo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os 187 candidatos beneficiados por liminares da Justiça e que fizeram a segunda etapa do Vestibular UFMG já tiveram suas provas corrigidas e a questão está sub judice, já que não há como dar o resultado final no caso deles sem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - esses estudantes estão entre os que não receberam o resultado do primeiro ou segundo dia do exame do Ministério da Educação (MEC).

A UFMG aderiu ao Enem no Vestibular 2011 como substituição à primeira etapa e recebeu 70.119 inscrições. Ao todo, 19.618 candidatos foram convocados para a segunda etapa. Dos 3.326 convocados por força de liminar para as provas da segunda etapa, 187 compareceram.