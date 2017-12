UFF mantém vagas para quem fez Enem

A Universidade Federal Fluminense (UFF) manterá 20% das vagas da graduação reservadas para candidatos que fizeram o Enem, apesar das disputas judiciais que põem em dúvida a validade da prova. A primeira etapa do vestibular da UFF foi realizada ontem em quatro Estados e no Distrito Federal.

“Acreditamos em um sistema federal que tem o Enem como um mecanismo de ingresso democrático (à universidade)”, disse o pró-reitor de assuntos acadêmicos, Sidney Mello. Por meio do vestibular, serão selecionados 6.273 candidatos. As outras 1.541 vagas serão preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

Hoje ocorre o vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Neste ano, 60% das vagas serão preenchidas por meio do Sisu, das quais 20% pelo sistema de cotas.