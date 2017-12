Uerj muda vestibular para não coincidir com Enem

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) remarcou para o dia 13 de dezembro a segunda fase do seu vestibular. Inicialmente, a prova estava marcada para o domingo anterior, 6, que coincide com a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio, que será aplicado nos dias 5 e 6 de dezembro.

Apesar de não utilizar a nota do Enem em seu processo seletivo, a Uerj remarcou a prova a pedido do Ministério da Educação.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ainda está estudando um novo calendário. Segundo a assessoria de imprensa, a nota do Enem continuará sendo usada na primeira fase do concurso, cujas inscrições vão até o dia 23 de outubro.

A manutenção das datas da segunda fase, previstas inicialmente para os dias 9 e 10 de janeiro, estão condicionadas à divulgação dos resultados do exame nacional. Segundo o edital da UFRJ, que deve ser mantido, os alunos que passam para a segunda fase são os mais bem colocados no Enem, em número correspondente ao quádruplo do número de vagas abertas para cada curso.