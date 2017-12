Uemg decide antecipar vestibular devido ao Enem

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) informou nesta quinta-feira, 8, que decidiu atender a solicitação do Ministério da Educação e antecipou em uma semana, para o dia 28 de novembro, a realização das provas gerais de seu vestibular. De acordo com a Uemg, a mudança da data do processo seletivo ocorre em função da nova data anunciada pelo governo para a realização das provas do Enem. A universidade destacou que a antecipação das provas não interfere nos demais atos previstos em edital.

