Ubes defende o direito de recorrer da redação do Enem BRASÍLIA - A União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) considerou positivas as mudanças nos critérios de correção da redação do Enem, anunciadas na semana passada. Mas para a presidente da entidade, Manuela Braga, os candidatos deveriam ter direito de recorrer da nota obtida caso discordem do resultado. O edital do exame não prevê essa possibilidade, mas no ano passado muitos estudantes entraram com ação na Justiça e alguns conseguiram a revisão da nota.