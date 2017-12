TV Estadão terá correção ao vivo da Fuvest

Os estudantes que farão neste domingo, 24, o vestibular da Fuvest poderão assistir à correção comentada do exame às 18h30 no site www.estadao.com.br. os professores do Cursinho da Poli vão analisar a prova ao vivo, na TV Estadão.

Mais de 172 mil estudantes são esperados para a Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e para o cursos de Medicina da Santa Casa. A prova começa às 13h.

Durante a exibição, os leitores poderão enviar perguntas e comentários pelo Facebook (www.facebook.com/estadao.edu) e pelo Twitter (@EstadaoEdu), acompanhadas da hashtag #EduFuvest.

A primeira fase do vestibular terá 90 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio: português, matemática, física, química, biologia, história, geografia e inglês, com algumas questões interdisciplinares. A duração total da prova é de 5 horas.

Os professores do Cursinho da Poli vão comentar os itens de cada bloco do exame. Por volta de 19h30 a Fuvest promete divulgar o gabarito oficial da prova.

Estão em disputa 11.057 de cursos da USP e mais 100 da Medicina da Santa Casa. Do total de inscritos, 24.403 são treineiros. No vestibular passado, 159.609 vestibulandos concorreram a 10.982 vagas da USP e 100 da Santa Casa.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 16 de dezembro. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2014.

Reforço. Se você vai prestar o vestibular no domingo, aproveite para revisar o que pode cair na Prova, na avaliação dos professores do Cursinho da Poli. Assista aos vídeos aqui.