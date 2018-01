TV Estadão faz correção da 1ª fase da Fuvest a partir de 19h30

SÃO PAULO - A TV Estadão fará correção ao vivo da prova da Fuvest 2015 a partir das 19h30 deste domingo, 30, com os professores do Cursinho da Poli. O teste da primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha de Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês, com alguns itens interdisciplinares.

Os internautas poderão enviar dúvidas ou comentários nas redes sociais com a hashtag #EstadaoFuvest. O gabarito oficial será divulgado pela Fuvest às 19h30 e a relação de aprovados sai em 22 de dezembro.

Nesta edição, 172.037 pessoas se inscreveram para o vestibular, sendo que 24.403 são treineiros. A disputa é por 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 120 em Medicina na Santa Casa. A segunda etapa do processo seletivo será feita nos dias 7, 8 e 9 de janeiro do ano que vem.