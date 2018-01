TV Estadão faz correção ao vivo 2ª fase da Fuvest às 19h

SÃO PAULO - A TV Estadão faz correção ao vivo do primeiro dia de provas da segunda etapa da Fuvest 2015 a partir das 19h deste domingo, 4, com os professores do Cursinho da Poli. Os candidatos fizeram a redação e dez questões de Português. Os internautas poderão enviar dúvidas ou comentários nas redes sociais com a hashtag #EstadaoFuvest.

Quase 29,7 mil candidatos foram selecionados para a segunda fase do vestibular, que dá acesso a 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 100 cadeiras no curso de Medicina da Santa Casa. No segundo dia de provas, segunda-feira, 5, os estudantes fazem 16 questões de História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês, com algumas questões interdisciplinares. No terceiro dia, terça-feira, 6, os alunos respondem a 12 perguntas de duas ou três disciplinas específicas, a depender da carreira escolhida.