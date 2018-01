‘TV Estadão’ fará correção ao vivo da 2ª fase da Fuvest

Começa neste domingo, dia 5, a segunda fase do vestibular da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP). Foram convocados 32.569 candidatos para esta etapa – 2.224 são treineiros.

As provas, que continuam a ser aplicadas na segunda e na terça-feira, começam às 13 horas, quando os portões serão fechados. São 4 horas de exame. Nos três dias, a TV Estadão faz, com professores do Cursinho da Poli, a correção ao vivo no www.estadão.com.br. Nos três dias, a transmissão começará às 19h30.

Nesta fase, as questões são discursivas. No domingo, são dez questões de Português e Redação. No dia seguinte, 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). Na terça, os candidatos farão 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.