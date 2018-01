Tribunal da Igreja julga casos de matrimônio

Qualquer católico também tem o direito de reclamar a esse tribunal medidas contra um padre que tenha revelado segredos de confissão, por exemplo.

A Igreja Católica foi procurada no início do ano passado, pela segunda vez, já que na primeira tentativa a ex-professora da PUC Anna Maria Garzone Furtado foi informada que a instituição não interferia “nas questões internas da PUC”.

Por orientação do advogado da Cúria de São Paulo, foi realizada uma reunião sigilosa com a cúpula religiosa da universidade. A psiquiatra da docente foi chamada para prestar depoimento. “A autorizei a quebrar o sigilo para denunciar tudo o que sabia a respeito das irregularidades contadas por um funcionário que esteve no consultório dela”, conta Anna Maria .

Após esses depoimentos, o cardeal d. Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, determinou que o Tribunal Eclesiástico iniciasse novas investigações.

A apuração teve início em novembro e foi concluída em fevereiro. D. Odilo é grão-chanceler da PUC, mantida pela Fundação São Paulo. Academicamente, a universidade é dirigida pela reitoria. O conselho superior da fundação dirige e mantém a PUC nos aspectos “econômico, financeiro, trabalhista, da fé e da moral”.

