TRF do Rio derruba liminar que prorrogava o Sisu

O Tribunal Regional Federal da 2ª região, no Rio de Janeiro, atendeu ao recurso do Ministério da Educação e suspendeu nesta sexta-feira a liminar que prorrogava as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até o dia 26 de janeiro para os candidatos do Enem no Rio.

O desembargador Paulo Espírito Santo, presidente do TRF da 2ª região, foi quem suspendeu a liminar. Na primeira instância, o juiz federal Alberto Nogueira Junior, da 10ª Vara Federal, havia decidido contra o Ministério da Educação, citando o "retrospecto mais que desfavorável de atuação do Inep e do MEC".

Segundo o juiz havia risco "irreparável ou de muito difícil reparação" para os estudantes.

Apesar da liminar concedida na quinta-feira, o site do Sisu fechou seu acesso conforme o estabelecido pelo MEC, às 23h59 de ontem.

Apesar de a decisão só valer para o Rio de Janeiro, o Ministério Público, autor da ação, havia já recorrido para tentar ampliá-la para todo o Brasil. Agora, o MP estuda o que fazer.