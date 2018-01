Travestis e transexuais poderão usar nomes sociais em escolas da Bahia

O Conselho Estadual da Educação da Bahia aprovou na segunda-feira 25, um parecer que permite aos travestis e transexuais utilizem seus nomes sociais dentro dos estabelecimentos escolares. Por 18 votos a 4 o órgão se mostrou favorável a que os funcionários e professores também possam usar seus nome sociais em detrimento dos seus nomes de registro nas universidades estaduais, bem como estabelecimentos de ensino fundamental e médio. O parecer ainda não tem força de lei, pois ainda é necessária a homologação do governo estadual.

Para o antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, a medida, apesar de positiva, ainda é limitada. “Foi um gesto tímido, uma migalha. Considerando que Salvador é a sede do GGB, o mais antigo do Brasil com 32 anos, merecíamos mais ousadia por parte do governo do Jaques Wagner, já que ele e a primeira dama são simpatizantes”, afirma.

Se a decisão for confirmada, os nomes sociais poderão ser utilizados em listas de chamada, boletins e salas de aula. Os integrantes do conselho também recomendaram que os alunos, a partir da próxima matrícula, preencham os formulários com o nome social de preferência.

Mott acredita que a medida é um primeiro passo para vencer o preconceito a longo prazo. “Cerca de 90% das travestis vivem de prostituição nas ruas. Porque são humilhadas desde novas, são vitimas de bullying e vivem apartadas na sociedade”, ressalta.

A exclusão deveria estimular maior participação na luta pela inclusão, mas segundo ele, não foi o que ocorreu. “Não posso deixar de salientar a ausência das travestis e transexuais no dia da sessão no conselho, havia apenas gays”.