Transporte público terá operação especial para o Enem; região de Interlagos sofrerá interdições

O transporte público em São Paulo terá reforço para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, neste sábado, 8, e domingo, 9. O local das provas já foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, e pode ser consultado no site oficial.

A SPTrans informou que reforçará 48 linhas de ônibus e que as empresas irão operar com 70% da frota total nos dois dias. Haverá reforço em 11 linhas nas zonas norte e noroeste, 16 na zona leste, 16 na zona sul, além de cinco linhas na zona oeste.

O Metrô afirmou que, apesar de não disponibilizar operação especial, destacará trens reserva prontos para entrarem em operação se houver grande demanda. Os pontos estratégicos são os seguintes: Linha 1 - Azul (Jabaquarta/ Tucuruvi), 2 - Verde (Vila Prudente/Vila Madalena) e 3 - Vermelha (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda), tanto no sábado quanto no domingo.

Fórmula 1. Já a CPTM oferecerá menor intervalo de trens no domingo como parte do esquema especial de operação para realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Os trens terão intervalo médio de cinco minutos entre as estações Pinheiros e Grajaú, durante toda a manhã até às 14h30, e depois das 16h até às 18h. As obras de modernização também estarão suspensas no dia para a linha.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que fará monitoramento no entorno dos locais de prova para minimizar o impacto do trânsito. "Este trabalho é montado de acordo com a necessidade da operação no dia do evento, pois não somos acionados oficialmente pelos organizadores da prova", afirma em nota.

Interdições. Na região de Interlagos, onde ocorrerá a Fórmula 1, haverá três locais de prova - Escola Estadual Professora Beatriz Lopes, Faculdade e Colégio Albert Einstein e o Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo, que sofrerão bloqueios por causa do evento. A Rua Guaruva, de acordo com a companhia, é o local mais apropriado para desembarque de quem fará a prova em algum desses locais.