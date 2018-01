Trânsito dificulta chegada de candidatos da Fuvest no Paraíso

SÃO PAULO - O trânsito pesado na Rua Vergueiro, na região do Paraíso, zona sul da cidade, dificulta a chegada de candidatos da Fuvest, exame de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), neste domingo, 30. O funcionamento da ciclofaixa no entorno colabora para o congestionamento, que prejudica quem fará a prova no prédio da Unip Paraíso.

O estudante Felipe Maia, de 18 anos, pulou do carro no meio do caminho e preferiu ir à pé. "Andando sei que não perco a prova. Se precisasse, eu ia correndo", disse ele, que quer uma vaga no curso de Administração e conseguiu chegar minutos da abertura dos portões. Os candidatos começaram a entrar no local às 12h30. Às 13 horas, de acordo com o edital do vestibular, os portões se fecham.

Apesar de estar fazendo como treino, Michaela Weber, de 16 anos, estava de prontidão no local às 12h. "Vim de Metrô e moro perto. Não tem a pressão, mas não pode perder a prova", afirmou a adolescente. Cerca de 2,3 mil candidatos farão a prova na Unip Paraíso.