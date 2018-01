Transformador queima e alunos ficam sem aulas na UnB

Estadão.edu, com Agência Brasil,

Um transformador queimado deixou estudantes do Instituto Central de Ciências (ICC) da Universidade de Brasília (UnB) sem aulas desde a tarde desta segunda-feira, 26. As atividades só devem ser normalizadas na tarde desta quarta, 28, após o conserto do equipamento.

A Assessoria de Imprensa da UnB informou que dois dos três transformadores que abastecem a universidade ficaram inoperantes desde a tarde de ontem. Um deles queimou e o outro teve de ser desligado por superaquecimento. Por precaução, as aulas foram suspensas para impedir que aparelhos de ar-condicionado e computadores fossem danificados.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao todo, a UnB tem 38 mil estudantes nos seus quatro câmpus. Mas apenas os que assistem às aulas no ICC, na Asa Norte, do Plano Piloto de Brasília, foram prejudicados.

As aulas foram suspensas nos departamentos de Comunicação, História e Engenharia. Os departamentos de Física e Computação também sofreram transtornos. Ainda não há informações sobre os prejuízos causados a pesquisas.

O transformador, de acordo com a UnB, foi levado para uma empresa, em Goiânia, na madrugada desta terça. A empresa responsável pelo serviço fará uma avaliação à tarde para verificar quando o conserto será concluído.