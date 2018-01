Tour levará brasileiros para escolas de empreendedorismo e inovação

Vagner de Alencar, com a colaboração de Mari Turato, do Portal Porvir,

Primeiro, aterrissar na Espanha. Depois, passar pela Dinamarca e, por último, desembarcar no Reino Unido. Mais do que um simples passeio turístico pela Europa, o roteiro, chamado Education Revolution 2012, vai levar pessoas interessadas em conhecer e se inspirar em escolas de referência mundial em empreendedorismo e inovação como a Team Academy, a KaosPilots e a Schumacher College. O modelo foi proposto pela Aoka, agência de turismo sustentável de learning journeys, conceito que combina aprendizado com conhecer novos lugares.

Segundo Ricardo Gravina, um dos fundadores da Aoka e também um dos idealizadores da iniciativa, a jornada foca no aprendizado experimental das pessoas. “Esses viajantes vão ter contato direto com as escolas e com seus alunos por meio de atividades práticas. Vão estudar modelos educacionais internacionais, conhecer países com culturas diferentes e escolas diferentes”, afirma. A intenção é propiciar vivências transformadoras e reflexões sobre sustentabilidade e empreendedorismo.

O primeiro ponto da viagem será a Team Academy (de origem Finlandesa), em Mondragon, na Espanha. Na cidade espanhola os viajantes vão conhecer a história da escola, acompanhar os estudantes em sala de aula, visitar o campus e realizar atividades práticas com os estudantes do 1.º, 2.º e 3.º anos. A ideia é compreender como essa escola, apontada como revolucionária, reinventou o conceito de empreendedorismo em equipe.

Já na escola KaosPilots, em Copenhagen, na Dinamarca, os brasileiros vão participar de oficinas de lideranças e ter contato com líderes da instituição, além de conhecer a história da escola – referência internacional em empreendedorismo, considerada uma das 10 melhores escolas de design do mundo.

O último roteiro será a Schumacher College, no Reino Unido. A escola é conhecida como um dos principais nomes no foco no aprendizado interativo, experiencial e participativo. Na instituição, por exemplo, todos os cursos são baseados em uma visão de mundo ecológica e holística.

De acordo com Gravina, cada visita vai possibilitar uma experiência direta na cultura interna de cada escola, seja através de projetos reais, histórias, conversações e atividades mão-na-massa. “Exploramos algumas das principais questões que essas escolas enfrentaram desde a ideia inicial até a sua concepção e maturidade. Dessa forma teremos um contexto e perspectiva melhores de como cada escola funciona”, afirma.

Todo o percurso será acompanhado pelos “facilitadores” (guias) graduados pela escola Kaospilots e profissionais da Aoka, como é o caso de Mark Hessellund Beanland e Henrique Versteeg-Vedana, ambos também idealizadores do Education Revolution. “Focamos no aprendizado experimental e no olhar apreciativo como forma de aprofundar o conhecimento dessas pessoas que já tem bagagem educacional. A ideia é inspirar essas pessoas por meio desse processo de conexão cultural”, diz.

Com data marcada para o mês que vem, os interessados podem se inscrever para o tour, que vai durar 14 dias. Para realizar o roteiro, é preciso desembolsar entre 4 e 5 mil euros (sem a inclusão de passagens aéreas). De acordo com Gravina, a viagem é mais direcionada a grupos de empresas, mas sem restrição a pessoas físicas.

Fonte: http://porvir.org/porfazer/turismo-para-conhecer-escolas-inovadoras-pelo-mundo/20120809