Total de inscritos no Sisu de 2º semestre ultrapassa um milhão

A segunda edição de 2014 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) atingiu a marca de 1 milhão de cadastrados nesta quarta-feira, 4. A inscrição no sistema, que reúne vagas do ensino superior público, termina às 23h59 desta quarta.

Segundo o Ministério da Educação, já havia 1.009.986 inscritos até 12h desta quarta. Na mesma edição do Sisu em 2013, o total de cadastrados ficou em 788.819. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas exclusivamente no site do Sisu e são possíveis duas opções de curso.

Neste ano, o período para fazer o cadastro será menor que no ano passado. O Ministério da Educação, porém, não acredita que o período reduzido prejudicará os candidatos.

Nesta segunda edição de 2014 há 51.412 vagas em 1.447 cursos, distribuídos em 67 instituições federais e estaduais. Para a graduação em Medicina, a oferta é de 1.374 vagas, enquanto nas engenharias há 8.707 vagas disponíveis.

Na próxima sexta-feira, 6, será divulgado o resultado da primeira chamada, cujas matrículas serão realizadas nos dias 9, 10, 11 e 13 de junho.