Tire suas dúvidas sobre o fechamento de escolas em São Paulo

SÃO PAULO - A Secretaria Estadual da Educação divulgou nesta segunda-feira, 26, que 94 escolas da rede serão fechadas, seus alunos serão transferidos para unidades próximas e os prédios terão outras finalidades. Leia abaixo as principais dúvidas sobre o tema:

As 94 escolas serão fechadas?

Como unidades da rede estadual, sim. Mas os imóveis de 66 serão oferecidos aos municípios para uso em outras modalidades de educação, como EJA e creches.

Como saber se meu filho foi transferido?

Os diretores de escola avisarão suas comunidades nos próximos dias. Além disso, uma reunião para esclarecer dúvidas foi marcada para o dia 14 de novembro em todas as escolas.

Posso escolher a escola nova do meu filho?

Inicialmente, não. Mas as diretorias regionais de ensino foram orientadas a transferir os estudantes para prédios a, no máximo, 1,5 km de distância do colégio de origem. A matrícula nas novas escolas será automática.