Thiago Pereira volta à sala de aula

Sem estudar desde que concluiu o ensino médio, há 6 anos, Thiago Pereira, de 23, começou em agosto a nadar na Southern California e a estudar Administração no Santa Monica College. "Não está sendo fácil, sempre fui um aluno regular e fiquei muito tempo parado." Ganhador de oito medalhas no Pan do Rio, em 2007, Thiago não pode ter bolsa ou competir pela universidade – os patrocinadores bancam seus estudos –, mas participa de torneios interclubes. "Disputo com o (Michael) Phelps", diz. "O treino é igual em qualquer lugar do mundo. A diferença aqui é o clima de competição." As piscinas da Southern foram usadas na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, quando Ricardo Prado ganhou prata. "Às vezes a gente para e pensa: ‘Nossa, essa é mesma piscina em que o Brasil ganhou medalha’."